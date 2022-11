Schwalbach am Taunus (ots) -- Der FC Bayern München unterstützt weiterhin die Initiative GemeinsamStärker- Im Fokus steht die Förderung der mentalen Gesundheit- 110.000 Euro kommen der Unterstützung der Ukraine zugute, außerdem werden Produkte gespendetZum neunten Mal in Folge unterstützt Procter & Gamble (P&G) die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble DACH, überreichte in der Finalsendung des 27. RTL-Spendenmarathons am 18. November einen Spendenscheck im Wert von insgesamt 700.000 Euro. Ein Großteil der Summe stammt aus dem Abverkauf von Produkten - jeder Kauf trug automatisch zum Gesamterlös bei.Rund 110.000 Euro des Spendenbetrags werden für die Unterstützung der Soforthilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine verwendet. Zusätzlich schickt P&G eine Vielzahl von Produkten, unter anderem Pampers, aus seinem Sortiment in die Ukraine. Ein anderer Teil fließt unter dem Dach GemeinsamStärker unter anderem in die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Im Fokus stehen Projekte zur mentalen Gesundheit: "Wir haben die mentale Gesundheit in diesem Jahr bewusst in den Fokus unserer Initiative gerückt, weil wir glauben, dass das Thema nach wie vor noch mehr Aufmerksamkeit benötigt. Gerade für Kinder und Jugendliche war es mental in den letzten zwei Jahren der Pandemie keine einfache Zeit", erklärt Gabriele Hässig.Auch FC Bayern Legende Claudio Pizarro weiß um die Wichtigkeit mentaler Stärke: "Im Leben ist es wie auf dem Fußballplatz. Wenn du dich mental gut fühlst, kannst du deine beste Leistung abrufen und hast vor allem Spaß an dem, was du machst." Als Botschafter des FC Bayern war der Peruaner ebenfalls zu Gast beim RTL-Spendenmarathon und verriet RTL Charity Gesamtleiter und Moderator Wolfram Kons unter anderem seine Tipps, um in Stresssituationen stark zu sein.Die Initiative GemeinsamStärker wurde 2020 von P&G ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr konnten bereits Projekte zur Förderung der mentalen Gesundheit und zum Umgang mit Krisen erfolgreich umgesetzt werden. Einige Spieler des FC Bayern München sind und waren bereits als Botschafter zu Markenkampagnen von P&G zu sehen. Wie man sich aus Stress- und Drucksituationen befreit und wie wichtig dabei Unterstützung anderer ist, brachte unter anderem FC Bayern Botschafter Giovane Élber im Juni glücklichen 16 Gewinner:innen eines Meet & Greets näher. Gemeinsam mit einem Mental Coach tauschten sie sich zu den Themen mentale Stärke, Selbstbewusstsein und Belastbarkeit aus. Zusätzlich spendet Procter & Gamble für jeden Bundesligatreffer der beiden Profimannschaften des Rekordmeisters (Männer & Frauen) 500 Euro für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Ergänzt wird das soziale Engagement von P&G um PRIDE, einer Kampagne, die u.a. für LGBTQ+ Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien Spenden sammelt. Für die TV-Ausstrahlung des RTL-Spendenmarathon hat P&G zusätzlich, wie schon im Vorjahr, eine komplette Werbeinsel gebucht.Mehr zur Aktion GemeinsamStärker auf www.for-me-online/gemeinsamstaerker.de (https://www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker)Pressekontakt:UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 4065824 Schwalbach/Ts.Larissa RohrE-Mail: rohr.l@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5375346