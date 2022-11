Es hat ein paar Jahre gedauert, aber nun ist es praktisch Gewissheit: die Immofinanz AG und die S Immo AG werden bald fusioniert sein. Möglich macht das die CPI Property Group (CPI), die an beiden Unternehmen eine Mehrheit hält. Die Immofinanz AG soll dazu ihre Beteiligung an der S Immo AG von aktuell 26,49 Prozent an der S Immo AG auf über 50 Prozent aufstocken. Die CPI hält offiziell 52,7 Prozent, ...

