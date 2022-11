München (ots) -Aus gesundheitlichen Gründen kann Alexander Bommes kurzfristig als Moderator für die ARD-Übertragungen von der FIFA Fußball-WM nicht zur Verfügung stehen. Seine Position im ARD-Team übernimmt Jessy Wellmer. Sie wird gemeinsam mit der Expertenrunde, bestehend aus Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira, ab dem kommenden Mittwoch, 23. November, die Sendungen im Ersten aus dem ARD-Studio in Mainz präsentieren.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Es tut dem gesamten ARD-Team und mir sehr leid für Alex Bommes, dass er auf die Fußball-WM verzichten muss, und wir wünschen ihm, dass es ihm so schnell wie möglich wieder bessergeht. Jessy Wellmer gilt mein großer Dank, dass sie sich so kurzfristig bereit erklärt hat, ihn zu ersetzen - auch wenn sie damit auf die ihr sehr am Herzen liegende Moderation des 'Sportschau Thema' verzichten muss. Doch für uns alle ist es eine enorme Erleichterung, mit Jessy eine so kompetente Kollegin für die wichtige Moderations-Position in Mainz zu haben."Wer anstelle von Jessy Wellmer das "Sportschau Thema" während der Fußball-WM moderiert, wird zeitnah bekannt gegeben.Pressekontakt:Pressekontakt SWR:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.dePressekontakt ARD Sportkoordination:Swantje Lemenkühler, Tel. 089 558944780, swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5375427