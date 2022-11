Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Verwaltungsrat von Xlife Sciences AG (ISIN CH0461929603/ WKN A2PK6Z, SIX: XLS), einem führenden europäischen Life Sciences-Inkubator und Beschleuniger ("Accelerator") mit Sitz in der Schweiz, hat einen Prozess zur Prüfung strategischer Optionen eingeleitet, der darauf abzielt, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu beschleunigen und den Wert für die Interessengruppen zu steigern, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...