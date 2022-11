Brechen (www.anleihencheck.de) - Zustimmung der Gläubiger mit ausreichendem Quorum - auf der zweiten Gläubigerversammlung der Inhaber der Metalcorp-Anleihe 2017/22 am 18. November 2022 in Frankfurt am Main wurde einer einjährigen Laufzeit-Verlängerung der Anleihe bis zum 2. Oktober 2023 (Zustimmung von 99,77%) sowie einer Kupon-Erhöhung von 7% p.a. auf 8,50% p.a. (Zustimmung von 99,77%) zugestimmt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

