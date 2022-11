NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre habe sich der Luxusgüterkonzern in ein solideres Unternehmen verwandelt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Finanzkrise 2007/08 habe sich das Juwelen-Geschäft in puncto Umsatz und Gewinn robuster gezeigt als die Uhren-Sparte und sich auch schneller erholt. Das Uhren-Geschäft aber erlebe aktuell eine Art Renaissance: Die Nachfrage sei stark, die Preissetzungsmacht hoch und die Lagerbestände im Handel so gesund wie seit Jahrzehnten bereits./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 19:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

