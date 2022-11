Die Aktien von Bayer befinden sich aktuell erneut direkt am 200er-EMA im Tageschart, nachdem die Aktien hier zuvor immer wieder nach unten abgeprallt waren. Kommt es nun erneut zu einem Abprall nach unten am 200er-EMA oder gelingt den Aktien hier der Durchbruch nach oben? Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufmarke am Widerstand um 54,80 Euro zu sehen. Kommt es hingegen wie bereits zuvor zu einem Abprall am 200er-EMA nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...