1&1 Telecolumbus - Synergien nutzen, könnte man es nennen - oder einfach nur "Zusammenarbeit". Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503) und die mit rund 95% an der Telecolumbus AG (ISIN: DE000TCAG172) beteiligte Kublai GmbH haben eines gemeinsam: Der United Internet-Konzern (ISIN: DE0005089031) ist mit 40% an der Kublai GmbH (60% Morgan Stanley Infrastrukturfonds) und mit 78,32 % an der 1&1 AG beteiligt. Hat überraschend lange gedauert - woran es auch immer gehakt hat. Passt wohl für 1&1 Telecolumbus gleichermassen. Und Morgan Stanley hat nichts zu verschenken…. Bereits am 21,12,2020 heiss es im Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...