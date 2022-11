Die betriebliche Krankenversicherung erlebt einen Boom - was macht sie so attraktiv? Im Frankfurter Kreis diskutieren bKV-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, was die Pandemie im Bewusstsein bewirkt hat, warum eine bKV für alle Seiten Vorteile bringt und warum man hier auch Versicherungsschutz ohne Gesundheitsprüfung bekommen kann. Unsere Gäste: Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit // Gothaer Krankenversicherung Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing // SDK (Süddeutsche Krankenversicherung) Daniel Schmalley, Leiter Competence Center Firmenkunden // Barmenia Krankenversicherung AG Ellen Ludwig, Geschäftsführerin // ASCORE Analyse bkveenadidi Gesundheit Krankenversicherung waroftalents Fachkräfte

