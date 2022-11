NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Geschäfte des Bierbrauers hätten sich in diesem Jahr bislang gut entwickelt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen beweise in einem schwächeren Verbraucherumfeld Widerstandskraft./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 18:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2022 / 07:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

