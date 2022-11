NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz eines unsicheren externen Umfelds stimme der Tenor der Veranstaltung mit der Berichterstattung zum zurückliegenden Quartal überein, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der französische Spirituosenhersteller sei stark in das Geschäftsjahr gestartet. Auch wenn die Volatilität anhalten werde, gefalle ihm weiterhin das attraktive Gleichgewicht zwischen Umsatz und wachsendem Kostenbewusstsein./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 12:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2022 / 07:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

