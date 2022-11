(shareribs.com) New York / Wolfsburg 21.11.2022 - Bei Morgan Stanley sieht man die Papiere von Tesla auf dem Weg zum Value Stock. In den vergangenen Monaten ging es deutlich abwärts. Volkswagen hat im Werk Zwickau eine Rekordmenge E-Autos produziert. Die Papiere von Tesla haben in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Seit August steht ein Minus von fast einem Drittel. Die Aktie hat damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...