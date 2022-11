Am 16. November hat BYD sein 3-millionstes New Energy Vehicle (NEV) produziert. Während der E-Autobauer für die Produktion der ersten Million 13 Jahre benötigte und die zwei-Millionen-Marke innerhalb von einem Jahr erreichte, gelang der jüngste Meilenstein in nur sechs Monaten.Im Rahmen der Feierlichkeiten gab BYD-CEO Wang Chuanfu die neuen Ziele des Unternehmens bekannt. So soll das erste Modell der Premiumtochter Yangwang über eine neue Batterietechnologie verfügen, die eine erhöhte Sicherheit ...

