Die Pleite der Krypto-Börse FTX setzt Kryptowährungen erneut zu. Die Angst vor einer Kettenreaktion und weiteren Pleiten geht wieder um. Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bricht ein.

Der Crash am Krypto-Markt geht offenbar weiter. Der Bitcoin fiel heute laut CoinMarketCap.com zeitweise unter die Marke von 16.000 US-Dollar. Auch andere Kryptowährungen gaben deutlich nach: Ethereum verlor innerhalb von 24 Stunden fast vier Prozent.



Der Marktwert aller weltweit mehr als 21.800 Kryptowährungen fiel heute erstmals seit Januar 2021 unter die Marke von 800 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.



Analyst Timo Emden von Emden Research erklärte am Montag gegenüber ntv: "Es dominiert nach wie vor die Furcht, dass weitere Krypto-Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen kollabieren könnten."

Die Pleite der Krypto-Börse FTX Anfang November hatte für schwere Verwerfungen am Krypto-Markt gesorgt. Einige Marktexperten sprechen sogar vom "Lehman-Moment der Krypto-Branche". Der US-Nachrichtensender Bloomberg warnt, dass ein ganzes Firmengeflecht direkt und/oder indirekt von der FTX-Pleite betroffen sei. Wir berichteten darüber.

