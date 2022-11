Das Elektroauto-Start-up Lucid hat auf seinem Launch-Event mit dem Titel "In the Air and Beyond" seine neuen Modelle vorgestellt. Darüber hinaus versprach das Management Fortschritte in Sachen Produktion. Hat die Aktie nach dem starken Kurseinbruch mittlerweile einen Boden gefunden?Peter Rawlinsen strahlte übers ganze Gesicht. Endlich konnte der CEO von Lucid wieder Pluspunkte bei seinen Investoren sammeln. Schliesslich wurden die Geldgeber in den letzten Quartalen auf eine harte Probe gestellt.

