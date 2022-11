Alle wollen die perfekte Aktie finden! Schlechte Titel auf einen Blick zu identifizieren ist aber mindestens genauso wichtig. Wie Sie solche Nullnummern finden, sehen Sie im Video!

Welche Aktien sollten idealerweise auf der Long-Seite nicht in Ihrem Depot auftauchen? Mit einem rein charttechnischen Ansatz finden die Experten von America's Most Wanted Titel, die die Performance zerschießen. Ihre Indikatoren haben dabei in den vergangenen Monaten eine sehr gute Trefferquote bewiesen, bestes Beispiel die Meta-Aktie.

In ihrem kostenlosen Report zeigen die Profis Martin Goersch und Mike Seidl von America's Most Wanted, wie auch Sie Rohrkrepierer in Ihrem Depot vermeiden. Sichern Sie sich jetzt hier die sieben einfachen Regeln, um Ihre Performance zu retten!

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US64110L1061,US30303M1027