Die vergangenen Wochen waren am Kryptomarkt sehr turbulent. FTX ging als eine der größten Krypto-Plattformen insolvent. Binance - die weltgrößte Plattform - hat sich ausführliche Gedanken zur Zukunft einer Krypto-Plattform gemacht. Wir dokumentieren die Mitteilung von Binance: "A few weeks ago, I published the guiding principles behind my style of management to answer questions about how I ...

Den vollständigen Artikel lesen ...