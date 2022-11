GR Silver Mining hat erneut Top-Bohrergebnisse von seinem Silber-Projekt in Mexiko gemeldet. Unter anderem trafen die Bohrungen auf Abschnitte mit bis zu 2,6 Kilo Silber. Die Ergebnisse fließen in die in Arbeit befindliche neue Ressourcenschätzung ein.

GR Silver Mining (0,14 CAD | 0,11 Euro; CA36258E1025) hat heute neueste Resultate von seinen Bohrungen auf dem Plomosas-Silberprojekt in Mexiko veröffentlicht. Dabei standen Oberflächen-Bohrungen auf der südöstlichen Zone des Gebiets San Marcial auf dem Programm. Hier befindet sich eine von bereits zwei existierenden Ressourcen des Unternehmens. Diesmal sind vor allem zwei Bohrlöcher bemerkenswert:

- Bohrloch SMS22-17 wies 14,1 Meter mit 186 g/t Silber auf und beinhaltete Teilabschnitte mit 6,4 Kilo/t Silber (über 0,2 Meter), 10,1% Blei und 17,9% Zink. Auch die Basismetalle liefern hier regelmäßig überdurchschnittlich hohe Grade ab. - Bohrloch SMS22-20 wies über stattliche 185,5 Meter gute 111 ...

