Genf (ots) -"Super wohltuend", "unglaublich", "stylisch!": Dies sind die Beschreibungen, die von den Manor Lernenden für die aussergewöhnliche Ausbildungserfahrung verwendet werden, an der sie teilnehmen: die "Youngstar Academy". Während des ganzen Monats November hat Manor Genf ihren Lernenden im Verkauf die "Schlüssel" und das gesamte Management einer Boutique des Genfer Warenhauses anvertraut, indem sie dem System einer berühmten französischen Fernsehsendung folgen.Nachdem sie ein Casting wie für eine Fernsehshow absolviert haben, nehmen vier Lernende im ersten Lehrjahr im Alter von 17 bis 23 Jahren dieses Jahr die Herausforderung an, bei Manor Genf einen Monat lang die Boutique "Young Fashion" mit einer Verkaufsfläche von mehr als 500 m2 und mehr als 15 Marken, die speziell auf die Erwartungen eines jungen Publikums zugeschnitten sind, vollständig zu leiten. Im letzten Jahr wurde das gleiche Konzept mit Lernenden des zweiten und vierten Schuljahres umgesetzt."Die Lernenden sind sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft unseres Unternehmens, deshalb ist es wichtig, in die junge Generation zu investieren: Sie werden ausgebildet und erhalten gleichzeitig umfassende Aufgaben, nach dem Prinzip "learning by doing". Bei Manor Genf setzen wir dieses Prinzip um, indem wir den Lernenden erlauben, ihre Kreativität und ihren Innovationsgeist frei zu entfalten, während wir sie coachen. So werden sie sich ihres Potenzials bewusst und können es erfolgreich weiterentwickeln", betont Selim Arcan, Store Director von Manor Genf.Jede Woche wird eine Rangliste basierend auf den Leistungen der Jugendlichen geführt. Sie beinhaltet die Entwicklung ihrer Kompetenzen in den verschiedenen Bereichen sowohl Logistik, Warenbewirtschaftung, tägliche Kassenabrechnung, Überwachung des Umsatzes, aber auch im Visual Merchandising mit der Gestaltung der Verkaufsfläche. Gecoacht werden sie durch die "Directrice" des Projektes, Rosa Chabloz, Sales Managerin, und einem Dutzend Verantwortlichen aus verschiedenen Abteilungen des Warenhauses. Das Grundmotto ist, die Kund*innen ins Zentrum zu setzen.Christian, einer der vier Youngstars, dessen Enthusiasmus ebenso wie der seiner Kolleginnen jeden Tag spürbar ist, schildert seine Eindrücke nach der Hälfte der Zeit: "Manor hat auf uns gesetzt und das ist ein grosses Privileg. Wir fühlen uns wertgeschätzt und sehen, dass man uns vertraut. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, die Boutique von A bis Z zu leiten. Ich werde mit vielen neuen Fähigkeiten und einem erstklassigen Service in meinen Alltag zurückkehren."In diesem Sinne besteht das Ziel des Programms nicht nur darin, die unternehmerischen Fähigkeiten der Lernenden zu entwickeln, sondern auch ihren Teamgeist und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Es ist auch eine unglaubliche Lernerfahrung für alle Beteiligten an diesem Projekt. Die Lernenden werden mit erweiterten Kenntnissen über die Führung eines Unternehmens in ihre jeweiligen Branchen zurückkehren und die Ausbilder*innen werden weitere Erfahrungen in der Ausbildung der Gen Z machen.In der ganzen Schweiz bildet Manor Lernende aus und bietet ihnen spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen an. Interesse geweckt, dich knapp 200 dynamischen und motivierten jungen Leuten anzuschliessen, sei es im Verkauf, im Visual Merchandising (Polydesign 3D), in der Logistik, in der Informatik oder Mediamatik, oder noch für ein KV-Lehre? Besuch die Career Webseite https://careers.manor.ch/de/bei-manor-einsteigen/lernende für weitere Informationen und bewirb dich direkt!

Über ManorDie grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund 8000 Mitarbeitende und bildet ca. 200 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des Manor Programms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 2000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.
www.manor.ch
Manor ist auf Social Media, auch auf TikTok! https://www.tiktok.com/@manor