Schöne Auszeichnung: In der jüngsten "Best of m:access"-Studie von GBC haben die Analysten des Augsburger Researchhauses Audius zu den Top15-Aktien aus dem Spezialsegment der Börse München gewählt. Dabei lehnt sich GBC mit seinem Kursziel von 21,50 Euro nicht einmal besonders weit aus dem Fenster, denn die von Solventis und SMC Research berechneten fairen Werte für ... The post Audius: Aktienkurs wieder mit Drang nach oben appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...