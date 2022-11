Führungswechsel bei Disney! Außerdem: Profitieren auch Sie von den gestiegenen Zinsen

Werbung



Ein alter Bekannter übernimmt überraschend den CEO-Posten bei Walt-Disney. Der Medien-Riese gab dies am heutigen Morgen bekannt. Außerdem: Der Zins ist zurück auf dem Tagesgeldkonto. Wie Sie davon noch mehr profitieren können, erfahren Sie in unserem kommenden Webinar.



Eine Überraschung zum Wochenstart - der erst vor 2 Jahren ins Amt getretene Disney-Chef, Bob Chapek, tritt zurück. Dies wurde am heutigen Morgen, ohne konkrete Nennung von Gründen, mitgeteilt. Sein Nachfolger ist auch sein Vorgänger. Bob Iger, welcher bis 2020 die Konzernleitung (15 Jahre lang) inne hatte, wird seinen alten Posten erneut übernehmen - geplant für zwei Jahre. Iger brachte von 2005 bis 2020 den Konzern durch diverse Kaufprogramme, mitunter des "Star Wars" Franchise, auf Kurs. Doch nun warten neue Hürden auf den 71-jährigen. Denn trotz des starken Wachstums entstehen durch Disney Plus große Kosten, welche es zu regulieren gilt. Die Aktie reagierte dennoch positiv auf den überraschenden Führungswechsel und startete mit einem ansehnlichen Plus in den Tag.





Durch die erhöhten Zinsen auf beispielweise Tagesgeldkonten können Anleger wieder von diesen profitieren. Wieso genau dies der Fall ist, welcher Zinssatz für Anleger relevant ist und wie man diesen eventuell sogar übertreffen kann, erfahren Sie in unserem nächsten Webinar mit dem Titel: "Die Rückkehr des Zinses - wie Sie ihn sich selbst bauen". Unser Referent Julius Weiß wird mit Ihnen einen Blick auf die Konstruktion von Discount-Zertifikaten werfen und wie man mittels dieser eine feste Rendite erzielen kann und was es dabei zu beachten gilt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



