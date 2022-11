Wieder einmal wagt sich die TeamViewer Aktie in die Nähe einer starken charttechnischen Hürdenzone rund um die 200-Tage-Linie. Anfang November prallte der Aktienkurs des Software-Unternehmens hier nach unten ab, zwischenzeitlich wurden in der Spitze 11,64 Euro erreicht. Heute klettert TeamViewers Aktienkurs in der Spitze bis auf 11,47 Euro, kann den ...

