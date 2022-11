Weitere Videos wie dieses findet Ihr auf unserem Zweitkanal @einfach börse. Abonniert diesen, damit Ihr kein Video und keinen Aktientipp mehr verpasst! Dividende Dividendenkalender Aktien Infos zu diesem Video: Jeden Monat extra Geld aufs Konto - ohne viel dafür zu tun. Das klingt nicht nur in Zeiten hoher Inflation vielversprechend. Ein solch passives Einkommen kann mit Dividendenaktien Realität werden. Ihr könnt euch nämlich, mit den richtigen Aktien, einen Dividendenkalender anlegen und damit jeden Monat des Jahres abkassieren. Doch was ist eine Dividende eigentlich? Woran erkennt man gute Dividendenaktien? In diesem Video bekommt ihr Antworten - und 3 richtig gute Aktien für euren Dividendenkalender verraten wir euch zudem... Hier findet ihr 9 weitere Aktien/Unternehmen für euren Dividendenkalender: https://tiny.li/QJ4g 00:00 Intro 00:42 Was ist eine Dividende? 01:07 Zeitpunkt der Dividendenzahlung 01:32 So wirken Dividendenaktien gegen die Inflation 02:01 5 Qualitätsmerkmale von (Dividenden-)Aktien 02:31 Tipp 1 - deutscher Dividendenzahler 02:59 Tipp 2 und 3 - Dividendenaristokraten 03:54 Mehr Tipps für den Dividendenkalender