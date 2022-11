Die Gewinner wurden im Rahmen der Preisverleihung Going Digital Awards in Infrastructure 2022 in London bekannt gegeben

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, hat die Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2022 bekannt gegeben. Bei der jährlich stattfindenden Preisverleihung wird die herausragende Arbeit von Bentley-Software-Anwendern, die die Planung, den Bau und den Betrieb von Infrastruktur auf der ganzen Welt vorantreiben, ausgezeichnet.

Die Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

Die Finalisten präsentierten ihre Projekte bei der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2022 in London vor der globalen Presse und 11 unabhängigen Jurys. Die Juroren kürten die Gewinner in 12 Preiskategorien aus 36 Finalisten, die aus fast 300 Einreichungen von mehr als 180 Unternehmen aus 47 Ländern in die engere Auswahl gekommen waren.

Die Gewinner der Going Digital Awards in Infrastructure 2022 sind:

Brücken und Tunnel

Ferrovial Construction und Alamo Construction

Nord-Ost-Erweiterung (NEX) des mittleren Abschnitts der IH-35

San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten

Bauindustrie

ACCIONA

Sichere Beseitigung gefährlicher Bahnübergänge durch digitales Bauen

Melbourne, Victoria, Australien

Digitale Transformation im Unternehmen

Mott MacDonald

Intelligente Objektbibliothek für das Umweltamt

Vereinigtes Königreich

Einrichtungen, Campus und Städte

Flughafen Sydney

Maps@SYD

Sydney, New South Wales, Australien

Geotechnischer Bereich

Mott MacDonald

Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Materialwiederverwendung durch GeoBIM

Birmingham, West Midlands, Vereinigtes Königreich

Strom- und Kommunikationsnetze

POWERCHINA Hubei

Digitale Anwendung des gesamten Lebenszyklus in Wuhan Xudong für ein 220-kV-Umspannwerk-Projekt

Wuhan, Hubei, China

Prozessfertigung und Energieerzeugung

OQ Upstream

Zielgerichtete Digitalisierung der Zuverlässigkeitsprüfung von OQ-Anlagen

Oman

Bahnverkehr und Verkehrswesen

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

Integrierter Hochgeschwindigkeitszug und Bahnhof Jakarta Bandung

Jakarta, Indonesien

Straßen und Autobahnen

Waka Kotahi und FH/HEB JV, BECA Ltd.

Takitimu North Link

Tauranga, Western Bay of Plenty, Neuseeland

Hochbau

WSP

Übergabe des Unity Place mit optimiertem Entwurf von WSP durch die Nutzung von Innovationen von Bentley

Milton Keynes, Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich

Vermessung und Überwachung

Singapore Land Authority

Digitaler Zwilling von Singapur angetrieben durch Mobile Mapping

Singapur

Wasser und Abwasser

Jacobs und PUB, Singapurs nationale Wasserbehörde

Anlage zur Wasserrückgewinnung Tuas (TWRP)

Singapur

Alle Finalisten-Präsentationen können Sie sich hier ansehen. Diese Präsentationen veranschaulichen, wie Anwender von Bentley-Software durch die Nutzung der neuesten digitalen Fortschritte Projektherausforderungen meistern und festgelegte Ziele erreichen.

Neben den Gewinnern der Going Digital Awards in Infrastructure würdigte Greg Bentley, Chief Executive Officer bei Bentley, in seiner Plenarsitzung am 15. November auch die Gewinner der Auszeichnung Founders' Honors. Die Plenarsitzungen und die Breakout-Sitzungen können hier auf Abruf angeschaut werden. Die Gewinner der Auszeichnung Founders' Honors werden von den Bentley-Gründern individuell aus Hunderten von Einsendungen für die Going Digital Awards ausgewählt. Diese Auszeichnung wird einer kleinen Anzahl herausragender Projekte, Einzelpersonen und Unternehmen verliehen, welche die Mission von Bentley, die Infrastruktur der Welt voranzubringen und dabei sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten, besonders inspiriert haben. Weitere Informationen zu den Founders' Honors finden Sie hier.

Um mehr über die Going Digital Awards in Infrastructure zu erfahren, klicken Sie hier.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, für den Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeitende und erwirtschaftet in 186 Ländern einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde USD. www.bentley.com

2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise und Seequent sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

