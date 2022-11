Berlin (ots) -Derzeit werden in Deutschland bis zu zwölf Terminals zum Import von Flüssigerdgas (LNG) geplant und gebaut. In Wilhelmshaven soll bereits Ende 2022 die erste schwimmende LNG-Einheit (sog. FSRU) den Betrieb aufnehmen. Dabei sind viele wichtige Fragen weiterhin unbeantwortet. Leider haben die Planungs- und Genehmigungsbehörden bisher keinen offiziellen Erörterungstermin oder eine Anhörung angesetzt. Eine solche Veranstaltung würde der Öffentlichkeit sowie Bürgerinnen und Bürgern jedoch die Möglichkeit geben, sich über das Projekt auszutauschen und Fragen zu stellen.Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden und auch Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine Stimme zu geben, lädt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit NABU Wilhelmshaven und BUND Niedersachsen zu einem eigenen, alternativen Erörterungstermin nach Wilhelmshaven ein. Dabei sollen alle offenen Fragen auf den Tisch: Welche Folgen hat das Vorhaben für Klima, Mensch und Natur vor Ort und global? Wie wird die Sicherheit vor Ort gewährleistet? Wieso soll umweltschädliches Biozid in die Jade eingeleitet werden?Der Konferenz voraus geht ein Pressegespräch mit Expertinnen und Experten der Umweltverbände, zu dem wir Sie ebenfalls herzlich einladen. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 24. November 2022, 17:00 - 20:30 UhrGeplantes Programm:ab 17:00 Uhr Einlass und individueller Austausch an den Thementischen "Klimaschutz", "Naturschutz" sowie "Recht und Genehmigung"17:00 bis 17:30 Uhr Pressegespräch mit Constantin Zerger (Leiter Energie und Klimaschutz Deutsche Umwelthilfe), Susanne Gerstner (Landesvorsitzende BUND Niedersachsen) und Dr. Holger Buschmann (Landesvorsitzender NABU Niedersachsen)18:00 bis 18:30 Uhr Moderierte Diskussion auf dem Podium mit Constantin Zerger, Susanne Gerstner und Dr. Holger Buschmannab 18:30 Uhr Kurzvorträge von Expertinnen und Experten sowie Diskussionen an den Thementischen "Klimaschutz", "Naturschutz" sowie "Recht und Genehmigung"20:30 Uhr Ende der VeranstaltungAdresse:UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum WilhelmshavenSüdstrand 110B26382 WilhelmshavenPressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5375969