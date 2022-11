Weitere spannende Analysen von Stefan Klotter finden Sie in seinem kostenlosen Report "4 Gewinnt". https://bit.ly/3tQI7bn Hohe Investitionen in den Streaming-Dienst Disney+ und enttäuschende Quartalszahlen haben die Aktie zuletzt auf Talfahrt geschickt. Das Minus seit Jahresanfang steht bei fast 30 Prozent. Am Montag dann die Kursexplosion bei Disney. Der Führungswechsel schickt die Aktie zehn Prozent ins Plus. Schafft die Aktie mit Urgestein Bob Iger an der Konzernspitze jetzt die Wende - Und wie fällt der Vergleich mit Konkurrent Netflix aus - Charttechnik-Experte Stefan Klotter schaut sich den Chart für wallstreet:online an. Jetzt einschalten! 0:00 Einleitung 0:50 Kurse wie am Neuen Markt - 3:00 Der Disney Chart 6:00 Der Netflix-Vergleich 8:20 Fazit