Deutsche Rohstofflagerstätte: South Harz Potash: Ministerium verlängert Explorationslizenz für Küllstedt

Anzeige / Werbung Kaliumverbindungen gehören neben Phosphat und Stickstoff zu den tragenden Säulen der Düngemittelindustrie. Vor allem bei diesen Rohstoffen gilt es, nahe gelegene oder eigene Lagerstätten zu entwickeln. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat South Harz Potash Limited (ASX: SHP, FSE: D860) die Explorationslizenz für das Projekt Küllstedt für weitere drei Jahre bis zum Januar 2026 gesichert. Die Entscheidung der Behörde wurde sehr schnell gefällt und erfolgte nur einen Monat, nachdem das Unternehmen den entsprechenden Antrag gestellt hatte. Nicht nur die schnelle Genehmigung des Antrags durch das Landesamt ist für South Harz Potash ein Grund zur Freude. Auch die Liegenschaft selbst stellt einen erheblichen Wert dar, denn die Explorationslizenz Küllstedt umfasst eine Fläche von 242 km². Auch hier waren in den 1960er bis 1980er Jahren zahlreiche Bohrungen niedergebracht worden.

Da die im vergangenen Jahr auf Ohmgebirge niedergebrachten Bohrungen die historischen Ergebnisse aus der DDR-Zeit bestätigt haben, ist South Harz Potash nun nicht nur auf dem am weitesten entwickelten Projekt Ohmgebirge in der Lage, eine Ressource nach dem australischen JORC-Standard abzuleiten. Gleiches gilt inzwischen auch für die Küllstedt Liegenschaft.





South Harz Potash verfügt in Thüringen über fünf attraktive Projekte Auf ihr verfügt South Harz Potash nun über eine abgeleitete Ressource von 1.538 Millionen Tonnen mit einem Kaliumoxid-(K2O)-Gehalt von 10,2 Prozent. Aus dieser ergibt sich eine Kaliumressource von 165 Millionen Tonnen Kaliumoxid. Die Ressource ist deshalb als sehr bedeutend zu qualifizieren und stellt damit einen wichtigen Wert für das Unternehmen dar.



Im südlichen Harz verfügt South Harz Potash nach der Entscheidund des Thüringer Landesamts auch weiterhin über die drei zeitlich unbefristeten Kalibergbaukonzessionen Ohmgebirge, Ebeleben und Mühlhausen-Nohra. Hinzu kommen die zwei Kali-Explorationskonzessionen Küllstedt und Gräfentonna. Alle fünf Projekte zusammen kommen auf eine Gesamtfläche von etwa 659 km².



Ihr großer Vorteil sind neben den zahlreichen historischen Bohrungen aus der DDR-Zeit die ideale Lage in Zentraleuropa und die gute Infrastruktur, die eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung der Projekte ermöglichen wird. Nun wird es in den kommenden Jahren darum gehen, diesen Schatz zu heben und die Projekte nach und nach in Produktion zu bringen.



