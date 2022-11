(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.11.2022 - Zum Wochenauftakt verbessern sich im deutschen Handel Papiere von Qiagen und MorphoSys. Titel von Evotec notieren leichter. An der Wall Street zeigt sich der Sektor im schwachen Umfeld ebenfalls fest. Der DAX notiert am frühen Abend 0,4 Prozent leichter bei 14.381 Zählern. Hier liegen Adidas, Covestro und Symrise unter Druck, während Beiersdorf, SAP ...

