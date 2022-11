München (ots) -"Das ist ein Einknicken", kritisiert MagentaTV-Experte Michael Ballack die führenden europäischen Fußball-Verbände, vornehmlich den DFB sowie Englands Verband, auf das Tragen der One-Love-Binde zu verzichten, um so einer weiteren Konfrontation mit der Fifa respektive angedrohten Strafen zu entgehen. "Einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte" hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem Statement erklärt, man wolle den Streit mit der Fifa nicht auf dem Rücken der Spieler austragen. "Das ist alles Erzählerei. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, kurz vor den Spielen ein Statement zu setzen. Und das trägt auch die Welt, weil es jeder sieht", so der MagentaTV-Experte Ballack weiter, der die WM auch als Ort sieht, ein Bekenntnis abzugeben: "Das ist die beste Plattform, die es gibt. Die Protagonisten haben die größte Power - und das sind die Spieler und die Verbände." Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International, findet: "Die Fifa hat sich das schwächste Glied in der Kette ausgesucht - nämlich die Spieler." Beeko fordert von allen Parteien: "So nicht weiter!"Nachfolgend die Stimmen und Clips des 2. WM- Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Tag 3 beginnt bereits um 9 Uhr mit der Warm Up-Show und Sascha Bandermann. Johannes B. Kerner und Anett Sattler führen dann durch die nächsten 13 Live-Stunden mit Tabea Kemme und Michael Ballack als Experten sowie den Live-Spielen Argentinien vs. Saudi-Arabien (EXKLUSIV), Dänemark vs. Tunesien, Mexico vs. Polen sowie Frankreich vs. Australien. Dazu die Gäste Christian Nerlinger und Änis Ben Hatira. Ruth Hoffmann und Jonas Hummels beschließen den Abend ab 22.15 Uhr in der Nachspielzeit.Auch Tabea Kemme ist sauer, spricht ebenso von einem "Einknicken" des DFB und "Einlullen lassen": "Man weiß jetzt ab dem Standpunkt, dass man die Werte einfach voranbringen muss. Die Fifa hat diese wegen nicht erst jetzt geebnet, das liegt viele Jahre schon zurück." Kerner über den Umgang mit möglichen Sanktionen: Kemme: "Ein Skandal"Tabea Kemmes in einer ersten Reaktion auf das Verbot der One-Love Binde, die von den Kapitänen getragen werden sollte: "Ich habe die Message gesehen auf meinem Handy und ich wusste nicht, ob ich heulen sollte oder ob ich heulen sollte. Auf der anderen Seite ist das gerade ja auch so systematisch aufgebaut. Es ist für mich irgendwie keine Überraschung und das ist das Schlimme. Weil das eigentlich das Quäntchen Hoffnung war, dass man jetzt wirklich von den unterschiedlichsten Nationen sagt: "Okay. Wir wollen aber. Wir wollen was ausdrücken. Was setzten. Eine Botschaft setzten. Und letztlich jetzt doch einzuknicken ist systematisch irgendwie."Auf die Frage, ob Spielen ohne One-Love-Binde ein Skandal sei: "Ja, eindeutig.""So nicht weiter!"Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International Markus N. Beeko: "Die Fifa hat sich das schwächste Glied in der Kette ausgesucht - nämlich die Spieler. Und es zeigt einfach, wie wichtig es jetzt insgesamt ist im internationalen Weltfußball das Thema Sport und Menschenrechte noch mal ganz anders anzuschauen."Für Beeko kann diese WM dabei helfen: "Welche positive Signalwirkung von dieser Weltmeisterschaft ausgegangen ist, ist die das zukünftig Sport und Menschenrechte anders mitgedacht werden müssen. Ich hoffe diese Botschaft kommt auch bei den Sponsoren an. Denn wir sehen das bei der FIFA weiterhin der Wille fehlt und insofern wird es auf alle Akteure: nationale Verbände, Fans, aber auch auf die Medien und die Sponsoren drauf ankommen, dieses noch mal sehr, sehr, sehr deutlich zu machen: So nicht weiter." Ittrich findet keine "Regelgrundlage, das Tragen der OL-Binde mit Gelb zu sanktionieren"MagentaTV-Regel-Experte Patrick Ittrich hatte erklärt: "Ich suche nach einer Regelgrundlage für die Entscheidung seitens der Fifa, das Tragen der OL-Binde mit Gelb zu sanktionieren. Ich finde sie nicht. Alle werden instrumentalisiert..Traurig und unfassbar!" 