FEELM, die Flaggschiff-Plattform der Zerstäubungstechnologie von SMOORE, dem weltgrößten Vape-Hersteller, gab bekannt, dass Echo Liu, Division Director Europa, einen Keynote-Vortrag auf dem UKVIA Vaping Industry Forum gehalten hat.

In ihrer Rede vor 300 Delegierten bei der größten B2B-Business-Konferenz Großbritanniens zum Thema Vaping bekräftigte Echo Liu die Überzeugung von FEELM, dass Innovationen der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg der Branche sein werden: das Finden von Lösungen für große Herausforderungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Schadstoffreduzierung und Klimawandel. Zu den wichtigen Aussagen in ihrem Vortrag zählen die folgenden Zitate:

"Die patentierte Keramikspirale von FEELM hat die Leistungsfähigkeit der Produkte unserer Kunden in jeder Hinsicht revolutioniert sei es hinsichtlich Geschmack, Geräuschentwicklung und sogar Schadstoffreduzierung.FEELM Max, die weltweit erste Einweg-Pod-Lösung mit Keramikspule, zeichnet sich durch zahlreiche bahnbrechende Innovationen aus, darunter 25 Prozent mehr Züge bei gleichem E-Liquid-Volumen im Vergleich zu anderen Spulentechnologien. Die Spule löst auch Probleme wie ein uneinheitlicher Geschmack und trockenes Brennen, die bei Einwegprodukten anderer Hersteller häufig auftreten. Dank der Constant Output Control und der patentierten Flavour-Lock-Technologie von FEELM Max haben wir eine Geschmackskonsistenz von über 95 Prozent und einen um 30 Prozent sanfteren Dampf erzielt. Wir sind davon überzeugt, dass FEELM Max das Vaping-Erlebnis einen großen Schritt voranbringt, denn unsere Schadstoffreduzierung übertrifft Mainstream-Einwegprodukte um 46 Prozent.

Zudem können die Nutzer mit dem halb lichtdurchlässigen Mundstück, das bei FEELM Max kürzlich eingeführt wurde, jederzeit die E-Liquid-Menge kontrollieren.

"Neben unseren 14 Forschungs- und Entwicklungszentren in aller Welt haben wir vor Kurzem das erste PMTA-konforme Testlabor in China eröffnet. Wir möchten dadurch unseren Markenpartnern den Eintritt in den US-amerikanischen Markt erleichtern und das Zulassungsverfahren vereinfachen. Dabei bauen wir auf dem Erfolg unseres Kunden Njoy auf, der als erstes geschlossenes Pod-System die PMTA-Zulassung in den USA erhalten hat."

"Da unsere Kunden und die Endverbraucher immer größeren Wert auf ESG-Themen legen, arbeiten wir an einer Reihe von Produkten, die aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt sind. Wir verfolgen das Ziel, die Recyclingfähigkeit zu verbessern und biologisch abbaubare Produkte zu entwickeln, die sich auf natürliche Weise zersetzen. Unsere neue, wegweisende "Green Series" basiert auf der neuesten Keramikspulen-Technologie von FEELM. Die Batterien lassen sich problemlos entfernen und recyceln, während sich andere Komponenten problemlos zersetzen. Dies alles trägt dazu bei, dass wir unsere CO2-Bilanz verbessern und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer umweltbewussten Kunden und der Endverbraucher erfüllen. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass wir an unserer Mission festhalten Zerstäubung steigert die Lebensqualität.

Abschließend begrüßte Echo Liu die Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Vaping-Branche, die von der UKVIA erstmals durchgeführt wurde. Diese wird als Nachweis dafür dienen, so hofft FEELM, dass die Branche für die britische Wirtschaft bedeutsam ist und die öffentliche Gesundheit im Land verbessert, indem sie mehr Raucher zum Umstieg ermutigt.

Über FEELM:

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie für ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis.

Über SMOORE:

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für HNB-Produkte auf ODM-Basis, mit fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

Laut Frost Sullivan ist SMOORE der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten in Bezug auf den Umsatz bei einem Anteil von 22,8 am gesamten Weltmarkt im Jahr 2021. Sein Weltmarktanteil ist größer als die Summe der auf den Plätzen 2 bis 5 aufgeführten Unternehmen.

Über die UKVIA:

Die UK Vaping Industry Association (UKVIA) ist der führende Branchenverband für den Vaping-Sektor und unterstützt, entwickelt und fördert die Vaping-Branche, die ein Volumen von 1 Mrd. Pfund Sterling aufweist und in Großbritannien der wachstumsstärkste Konsumgütersektor ist. Die Vision des Verbands ist eine Welt, in der die evidenzbasierten und die Lebensqualität steigernden Vorteile von Vaping-Produkten für die öffentliche Gesundheit umfassend erkannt werden, so dass deren positive Wirkung maximiert werden kann.

