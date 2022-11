"Sturmfeste" Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. https://bit.ly/3XkiflC - Small-Cap-Experte Marcel Torney stellt in seinem kostenlosen Report eine dieser Perlen vor. Das Börsen-Horror-Jahr 2022 nähert sich dem Ende und die Stimmung unter Anlegern rückt wieder "in den grünen Bereich", wie Markus Sievers von Apano erklärt. Der Apano-Stimmungsindex hat sich in den vergangenen Monaten von pessimistisch über neutral wieder in den positiven Bereich vorgekämpft. Im Interview mit Martin Kerscher warnt der Experte aber dennoch zu viel Euphorie. Anleger feierten zwar den scheinbaren "Peak Inflation". Das bedeute aber nicht, dass schon wieder alles in Ordnung sei. Warum er besonders auf China mit großer Sorge blickt, verrät er im Interview. Jetzt einschalten!