Die 6. China-South Asia Expo und die 26. China Kunming Import and Export Fair fanden vom 19. bis 22. November in Kunming, Provinz Yunnan, China, statt. Die 4-tägige Veranstaltung stand unter dem Motto "Neue Möglichkeiten für eine neue Entwicklung" und wurde von Gästen aus 80 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen besucht.

The 6th China-South Asia Expo Gathers Attendees from 80 Countries, Regions and International Organizations (Photo: Business Wire)