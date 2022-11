Die Insolvenz der Krypto-Handelsplattform FTX und deren Folgen hält die Investoren auch zu Beginn der neuen Woche in Atem. Während die meisten Coins und Token am Montag erneut teils deutliche Verluste verzeichnen, bleibt auch die Aktie von Coinbase massiv unter Druck - und ist dabei auf ein neues Rekordtief gefallen.Der Bitcoin ist am Montag im Tagesverlauf wieder unter die Marke von 16.000 Dollar gefallen und notiert am Abend auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent tiefer bei rund 15.737 Dollar. ...

