DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden außerordentlicher Hauptversammlung Beschlussvorschlag zu Kapitalerhöhung unterbreiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta037/21.11.2022/21:50) - Vorstand und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, einer kurzfristig einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung u.a. einen Beschlussvorschlag für eine Kapitalerhöhung vorzulegen.

Es soll vorgeschlagen werden, eine Kapitalerhöhung zu beschließen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 7.089.673 durch Ausgabe von bis zu 7.089.673 neuen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen. Aktionären wird das Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis je neuer Aktien soll EUR 1,05 betragen.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die Vorfinanzierung der Kosten des erwarteten erhöhten Auftragseingangs im Produktionsbereich verwendet werden.

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

