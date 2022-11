In der aktuellen Marktlage ist es wahrscheinlich nahezu unmöglich, nicht mit irgendeine Investment in Einzeltitel enorme Risiken in Kauf nehmen zu müssen. Dennoch gibt es einige Titel, bei denen das Risiko besonders hoch ausfällt. Jene bieten aber im Gegenzug auch große Chancen und werden daher von einigen auch als große Chancen angesehen.In diese Kategorie passt beispielsweise die Aktie von BioNTech (US09075V1026), welche von ihren Höchstständen längst weit entfernt ist. In jüngster Zeit erhielt das Papier aber wieder spürbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...