Beijing, China (ots/PRNewswire) -Chinesen und Thailänder können, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen, durch Musik miteinander kommunizieren, denn Musik kennt keine Grenzen, sagte Peng Liyuan, die Frau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.Peng machte diese Äußerungen bei einem Besuch des Princess Galyani Vadhana Institute of Music in Thailand am Samstagmorgen in Begleitung von Naraporn Chan-o-cha, der Ehefrau des thailändischen Premierministers Prayut Chan-o-cha.Bei ihrer Ankunft wurde Peng unter anderem von Naraporn, dem thailändischen Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation, Anek Laothamatas, dem Vorsitzenden des Rates des Princess Galyani Vadhana Institute of Music, Piyasakol Sakolsatayadorn, und dem Präsidenten des Instituts, Choowit Yurayong, herzlich begrüßt.Dank der Bemühungen von Peng und Naraporn unterzeichnete das Musikinstitut im März 2019 eine akademische Absichtserklärung mit der chinesischen Nanjing University of the Arts. Seitdem haben die beiden Schulen ihre Zusammenarbeit durch den Austausch von Personal, gemeinsame Forschung und Ausbildung im Bereich der Musik vertieft.Peng und Naraporn besuchten den Ausstellungsraum des Instituts, hörten sich aufmerksam die Entstehungsgeschichte des Instituts und seiner internationalen Zusammenarbeit an und zeigten ihre Wertschätzung für den Aufbau und die Entwicklung der Zusammenarbeit des Instituts mit der Nanjing University of the Arts.Sie machten gemeinsame Fotos und sahen sich eine gemeinsame Musikaufführung chinesischer und thailändischer Schüler beider Schulen an, die online und offline stattfand.Peng applaudierte den Studenten, die die klassischen Lieder der beiden Länder vortrugen.Sie sagte, sie habe bei der Aufführung die tiefe Freundschaft zwischen den beiden Ländern gespürt, die "so eng wie eine Familie" sei.Peng lobte die Initiative von Prinzessin Galyani, dieses Kunstinstitut zu gründen, um professionelle Musiktalente auf hohem Niveau in Thailand zu fördern, und lobte Naraporns Bemühungen, die Zusammenarbeit zwischen dem Institut und chinesischen Hochschulen und Universitäten zu unterstützen.Bei seiner Abreise überreichte Peng dem Princess Galyani Vadhana Institute of Music chinesische Guzheng (Zithern) sowie Bücher und audiovisuelle Produkte über chinesische Kultur und Musik als Geschenke. Sie äußerte auch die Hoffnung, dass mehr junge Menschen in Thailand chinesische Musikinstrumente kennenlernen und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern fördern würden.