FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu FIFA und One-Love-Armbinde:

"Einen Tag vor dem Spiel der Engländer, deren Kapitän Harry Kane das Modell ebenso wie weitere Europäer tragen wollte, teilte die FIFA mit: Wer "One Love" am Arm trägt, riskiert "sportliche Sanktionen". Ob diese über eine Gelbe Karte hinausgehen würden, ein Punktabzug im Raum stand, wie es am Montag hieß, konkretisierte DFB-Präsident Neuendorf nicht. Wie genüsslich die FIFA die Europäer in den Hinterhalt tappen ließ, zeigt das "Angebot", das sie im Gegenzug offerierte: Nach Art des Hauses, mit all ihrer zynischen Gönnerhaftigkeit, bietet sie nun an, eine Binde, die laut FIFA erst ab dem Viertelfinale vorgesehen war, dürfe unverzüglich getragen werden. Aufschrift: No discrimination, keine Diskriminierung. Infantino geht es also nicht um die Botschaft. Es geht ihm um die Macht."/be/DP/ngu