The following instruments on XETRA do have their first trading 22.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.11.2022Aktien1 CA1806342061 Claritas Pharmaceuticals Inc.2 US00776D2027 Aenza S.A.A. ADR3 US00180G2057 AMTD IDEA Group ADR4 KYG394621257 G Medical Innovations Holdings Ltd.5 AU0000251498 Helia Group Ltd.6 CA74733P3016 Quadro Resources Ltd.7 US87807D2027 TC BioPharm (Holdings) PLC ADRAnleihen/ETF1 XS2558395278 EnBW International Finance B.V.2 XS2558966953 Iberdrola Finanzas S.A.3 XS2558395351 EnBW International Finance B.V.4 XS2558953621 Skandinaviska Enskilda Banken AB5 XS2536941656 ABN AMRO Bank N.V.6 EU000A3K4DW8 Europäische Union7 EU000A3K4DY4 Europäische Union8 AU3CB0294270 Kreditanstalt für Wiederaufbau9 NZGOVDT534C4 New Zealand, Government of...10 DE000A30VQA4 Vonovia SE11 DE000A30VQB2 Vonovia SE12 XS2554581830 ASR Nederland N.V.13 DE000A30V2F3 Rosenkavalier 2022 UG14 US882508BV59 Texas Instruments Inc.15 US912810TM09 United States of America16 XS2557084733 ABN AMRO Bank N.V.17 XS2558397563 Asian Development Bank (ADB)18 FR001400E5E0 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]19 XS2493296813 BSF Finance20 US14913R2Y27 Caterpillar Financial Services Corp.21 US21989TAA51 Corporación Andina de Fomento22 US25746UDR77 Dominion Energy Inc.23 IT0005517195 Italien, Republik24 US698299BT07 Panama, Republik25 XS2559486019 Piraeus Financial Holdings S.A.26 XS2559379529 Raiffeisen Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság27 USF8500RAC63 Société Générale S.A.28 DE000A3LBGG1 TRATON Finance Luxembourg S.A.29 XS2558574104 Westpac Banking Corp.30 XS2558022591 ABN AMRO Bank N.V.31 FR001400E3H8 Arval Service Lease S.A.32 XS2558978883 Caixabank S.A.33 US370334CS18 General Mills Inc.34 XS2558916693 Iberdrola Finanzas S.A.35 BE0002900810 KBC Groep N.V.36 DE000HLB42T7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB7846 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000A3LBMY2 Mercedes-Benz Finance Canada Inc.39 XS2558389891 Morgan Stanley40 XS2558592932 National Bank of Greece S.A.41 IE000QDFFK00 AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF42 IE0006OIQXE9 Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF