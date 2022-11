DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Aktienoptionsprogramm 2018 erreicht die Ausübungsphase

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta005/22.11.2022/07:00) - * Ausgabe von maximal 1.625.998 neuen Aktien aus Bedingtem Kapital * Erstes Ausübungsfenster 7. bis 9. Dezember 2022 * Ausübungspreis EUR 1,24 je Aktie

Marburg, den 22. November 2022 - Das Aktienoptionsprogramm 2018 für Beschäftigte und Führungskräfte im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) erreicht im Dezember 2022 nach Ablauf der Wartefrist von vier Jahren die Ausübungsphase. Für einige Zeichner der ersten Tranche des Programms, die im Dezember 2018 ausgegeben wurde, öffnet sich ein erstes Ausübungsfenster vom 7. bis 9. Dezember 2022. Hier können maximal Optionen für 853.332 Aktien ausgeübt werden. Ein zweites Fenster öffnet sich mit der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und schließt sich am 9. März 2023. Hier können maximal Optionen für weitere 616.666 Aktien aus der ersten Tranche erstmals ausgeübt werden. Weitere bis zu 156.000 Optionen können ab dem dritten Quartal 2023 erstmals ausgeübt werden.

Der Ausübungspreis für die Optionsrechte beträgt dabei EUR 1,24 je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft wird insoweit erhöht, wie Optionsrechtsinhaber ihre Optionen ausüben. Die neuen Aktien nehmen ab dem Beginn desjenigen Geschäftsjahrs am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Optionsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Gewinns gefasst wurde.

Das Unternehmen hat für die insgesamt bis zu 1.625.998 neuen Aktien eine Globalurkunde ausgestellt und eingereicht. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel wird beantragt. Aktuelle Gesamtstimmrechtsmitteilungen wird das Unternehmen gegebenenfalls jeweils zum Monatsende veröffentlichen.

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1669096800044 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)