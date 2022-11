Kommt es in den Wintermonaten zu einer Rezession und ist diese bereits in die Notierungen eingepreist? Diese Frage stellt sich derzeit angesichts der Bewegung am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen. Erste Optimisten wagen sich aus der Deckung und halten ein "soft landing" für denkbar. Dabei wird die Wirtschaftsentwicklung durch die steigenden Zinsen zwar eingebremst, die driftet aber nicht ins Negative ab. Zumindest in den USA zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung trotz gestiegener Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...