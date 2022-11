Bonn (ots) -Im neuen Online-Shop von ForestFinance können Natur- und Klimaschützer:innen ab sofort Baum- und Regenwaldpatenschaften übernehmen und verschenken, die einzigartig sind. Denn der Waldprojektentwickler und Aufforstungsspezialist aus Bonn pflanzt und schützt Bäume auf Flächen, die dem Unternehmen selbst gehören. Das garantiert, dass sie für viele Jahrzehnte in Ruhe wachsen und nicht nach Pachtänderungen oder Spekulationen gefällt werden. Alle Bäume werden an sorgfältig ausgesuchten Standorten gepflanzt und von Hand gepflegt. Das Bonner Unternehmen vertraut dabei der Expertise der eigenen, ortskundigen Mitarbeitenden, ihren ausgezeichneten Kenntnissen der Topographie, Flora und Fauna.ForestFinance ist seit 1995 in Lateinamerika aktiv und als das Unternehmen bekannt, das ökologische Waldprojekte etabliert und damit soziale und ökonomische Entwicklungen in den Projektregionen positiv beeinflusst. Die Projekte sind präzise kartographiert und nach strengen Standards zertifiziert. Es werden regelmäßig Monitorings und Audits durchgeführt, die zu der Transparenz und dem Qualitätsmanagement beitragen, zu denen sich das Unternehmen für seine 27.000 Kundinnen und Kunden seit bald 30 Jahren verpflichtet fühlt.Mit GeschenkBaum und SchokoBaum können Patenschaften für einzelne Tropen- und Kakaobäume übernommen werden, mit WaldSchützer für einen uralten Regenwald, zu dem besonders schützenswerte Mangroven gehören.Wer ein nachhaltiges Geschenk sucht, mit nachweisbarem Impact für Mensch und Umwelt, wird unter GeschenkBaum.de fündig. Die Patinnen und Paten erhalten eine Urkunde mit den GPS-Daten, die zu der Aufforstungsfläche führen. Zu der Kakaobaum-Patenschaft gehören auch fünf Tafeln Schokolade aus Edelkakao, der aus den ForestFinance-Kakaowäldern stammt.Eine Baumpatenschaft gibt es ab 30 Euro, eine Regenwald-Patenschaft ab einem Euro pro Quadratmeter, da dieser nicht aufwändig gepflanzt, sondern nur noch vor menschlichen Eingriffen und natürlichen Risiken beschützt werden muss.Sie finden den neuen Shop unter www.geschenkbaum.deEinen Film zu den Kakao- und Baumprojekten von ForestFinance finden Sie auf vimeo.Pressefotos - auch zu dieser Meldung - finden Sie auf unserem Flickr-Account (https://www.flickr.com/photos/47763142@N07/sets/72157666416328981). Gern schicken wir Ihnen Bilder auf Anfrage zu: presse@forestfinance.deWeitere Infos unter www.forestfinance.de.Über ForestFinanceDie ForestFinance Gruppe ist seit 1995 wegweisend aktiv in der Entwicklung nachhaltiger Forst- und Agroforstinvestments, die eine Rendite mit ökologischen und sozialen Effekten verbinden. Bei allen ihren Unternehmensaktivitäten orientiert sich die ForestFinance Gruppe an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und achtet darauf, dass soziale, ökonomische und ökologische Ziele gleichberechtigt nebeneinanderstehen und zusammenwirken. Neben Mischforsten pflanzt und bewirtschaftet die Gruppe seit 2008 ökologische Landwirtschaftssysteme in Panama, Peru und Marokko.Die ForestFinance Gruppe hat bereits mehrere Tausend Hektar Fläche in Panama, Vietnam, Kolumbien, Peru und Marokko aufgeforstet, mehr als 2.000 Hektar als Schutzgebiet ausgewiesen - darunter auch Mangroven-Wälder in Panama - und über zehn Millionen Bäume weltweit gepflanzt. Mit rund 27.000 Kundinnen und Kunden und mehr als 27 Jahren Erfahrung ist die Gruppe einer der führenden Anbieter von Walddirektinvestments in Europa und hat bereits mehrfach Erträge aus eigenen Forsten an Investoren und Investorinnen ausgezahlt.Pressekontakt:Pressestelle ForestFinanceChristine Sommer-GuistEifelstraße 14 - 53119 BonnTelefon: +49 (0)228 94 37 78-211E-Mail: presse@forestfinance.dewww.forestfinance.deOriginal-Content von: ForestFinance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64082/5376079