Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, November 21
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.345000 USD
|IE00BJXRZJ40
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.109900 USD
|IE00BJXRZ273
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.190200 USD
|IE00BLRPQH31
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.948900 USD
|IE00BLRPQJ54
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.153500 USD
|IE00BLRPRR04
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.077200 USD
|IE00BLRPRQ96
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.843100 USD
|IE000HJV1VH3
|21 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.789800 USD
|IE000QRNAC66
|21 November 2022
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