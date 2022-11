Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern verhältnismäßig wenig bewegt. Die Handelsspanne lag bei etwas mehr als 100 Punkten. Am Ende lag der DAX bei 14.379 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 0,4 Prozent bzw. 51 Punkten. Marktidee: Beiersdorf Die Aktie von Beiersdorf befindet sich seit März in einem intakten Aufwärtstrend. Anfang November war das Papier im Rahmen einer kurzfristigen Korrektur unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Zuletzt ging es aber wieder deutlich nach oben und der Kurs eroberte die 200-Tage-Linie zurück. Aus technischer Sicht steht jetzt die nächste Widerstandszone im Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1