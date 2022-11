DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Arbeitsdanktag geschlossen.

TAGESTHEMA

Zoom Video Communications hat im dritten Quartal die Ergebnisprognose übertroffen und die Jahresgewinnerwartungen angehoben. Doch wurden bei den Prognosen für das vierte Quartal die Erwartungen nicht erreicht. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 48,4 Millionen Dollar oder 16 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar, gegenüber 1,05 Milliarden Dollar im Vorjahr. Nach Bereinigung um Aktienvergütungen und andere Effekte verzeichnete Zoom einen Gewinn von 1,07 Dollar pro Aktie, ein Rückgang gegenüber 1,11 Dollar pro Aktie im vergangenen Jahr, der jedoch die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Die von Factset befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen bereinigten Nettogewinn von 83 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1,094 Milliarden Dollar erwartet. Das Zoom-Management sagte, dass es nun einen bereinigten Gewinn für das gesamte Jahr von 3,91 bis 3,94 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,37 bis 4,38 Milliarden US-Dollar erwartet, nachdem es zuvor einen bereinigten Gewinn von 3,66 bis 3,69 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,39 bis 4,4 Milliarden US-Dollar anvisierte hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.957,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.581,50 -0,1% Nikkei-225 28.115,74 +0,6% Hang-Seng-Index 17.366,20 -1,6% Kospi 2.329,24 -3,7% Shanghai-Composite 3.089,26 +0,1% S&P/ASX 200 7.181,30 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Teilnehmer verweisen unter anderem auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street. Der Schanghai-Composite zeigt sich volatil. Hier steht die Entwicklung der Corona-Infektionen weiterhin im Fokus. Peking hat am Dienstag Parks und Museen geschlossen, während in weiteren chinesischen Städten wieder Corona-Massentests durchgeführt werden. Dies erhöht die Besorgnis in Bezug auf negative Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur. Auch dürften damit die jüngsten Hoffnungen auf baldige Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter stark steigenden Infektionszahlen weiter schwinden, heißt es. An der Börse in Tokio stützen vor allem die Aufschläge bei den Werten aus dem Energiesektor. So legen Tokyo Electric Power um 3,5 Prozent zu, Toho Gas gewinnen 3,4 Prozent und Osaka Gas steigen um 2,2 Prozent. Am Mittwoch findet in Tokio feiertagsbedingt kein Handel statt. In Seoul geben mit den negativen Vorlagen der Nasdaq vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor nach. Die Aktien von Meritz Financial Group klettern dagegen um das Tageslimit von 30 Prozent, nachdem das Unternehmen beschlossen hat, seine Versicherungs- und Wertpapier-Tochtergesellschaften zu integrieren. LG Chem steigen um 0,2 Prozent. Das Unternehmen will eine neue Fabrik in den USA errichten.

US-NACHBÖRSE

Zoom Video Communications standen im nachbörslichen Handel am Montag deutlich unter Druck. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen hat im dritten Quartal die Ergebnisprognose übertroffen und die Jahresgewinnerwartungen angehoben. Doch wurden bei den Prognosen für das vierte Quartal die Erwartungen nicht erreicht. Die Aktie verlor nach der Schlussglocke 6,9 Prozent. Dell gaben um 2,1 Prozent nach. Der Computerhersteller rechnet für das Jahr 2022 mit einem Umsatzrückgang, was die Quartalsergebnisse überschattete, welche die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Dell erwartet, dass der Umsatz 2022 bestenfalls um 600 Millionen Dollar hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleiben wird. Urban Outfitters legten um 2,2 Prozent zu. Die Bekleidungskette vermeldete für das dritte Quartal einen Umsatz, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Zudem zeigte sich das Unternehmen "ermutigt" für das laufende Weihnachtsquartal. Agilent Technologies gewannen nach Zahlen für das vierte Quartal 4,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.700,28 -0,1% -45,41 -7,3% S&P-500 3.949,94 -0,4% -15,40 -17,1% Nasdaq-Comp. 11.024,51 -1,1% -121,55 -29,5% Nasdaq-100 11.553,45 -1,1% -123,57 -29,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 803 Mio 953 Mio Gewinner 1.471 1.902 Verlierer 1.698 1.250 Unverändert 125 150

Etwas leichter - Die sich deutlich zuspitzende Corona-Lage in China hat am Montag an der Wall Street zu Abgaben geführt. Statt der erhofften Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen bleibt die politische Führung bei der strikten Null-Covid-19-Politik. Für einen Paukenschlag sorgte der Unterhaltungskonzern Walt Disney. Denn der hat sich überraschend von seinem CEO Bob Chapek getrennt. Den Posten übernimmt nun wieder der frühere Chairman und CEO Robert Iger, den Disney aus dem Ruhestand zurückholt. Anleger feierten die Rückkehr des früheren Chefs, der Kurs stieg um 6,3 Prozent. Dagegen ging es mit Tesla fast 7 Prozent abwärts. Es war die vierte Sitzung mit einem nachgebenden Kurs. Hier belastete die Sorge wegen möglicher Lockdowns in China. Auch die Probleme mit Twitter drückten laut Händlern auf Tesla. Elon Musk ist CEO beider Unternehmen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,54 +3,0 4,51 381,0 5 Jahre 4,02 +1,9 4,00 276,2 7 Jahre 3,93 -0,3 3,93 248,7 10 Jahre 3,82 -0,1 3,83 231,4 30 Jahre 3,91 -1,7 3,92 200,7

Die mit den Schlagzeilen aus China verbundene Risikoaversion half zunächst auf dem Rentenmarkt, der jedoch später leicht ins Minus abdrehte. Hier lastete wieder die Sorge, dass die US-Notenbank an ihrer entschlossenen Straffungspolitik festhalten wird.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:36h % YTD EUR/USD 1,0254 +0,1% 1,0242 1,0274 -9,8% EUR/JPY 145,46 -0,1% 145,54 144,54 +11,1% EUR/GBP 0,8659 -0,1% 0,8664 0,8678 +3,1% GBP/USD 1,1841 +0,2% 1,1822 1,1838 -12,5% USD/JPY 141,85 -0,2% 142,10 140,70 +23,2% USD/KRW 1.357,37 -0,2% 1.359,63 1.357,64 +14,2% USD/CNY 7,1585 -0,1% 7,1653 7,1629 +12,6% USD/CNH 7,1639 -0,2% 7,1755 7,1666 +12,7% USD/HKD 7,8102 +0,1% 7,8035 7,8109 +0,2% AUD/USD 0,6608 +0,1% 0,6604 0,6645 -9,0% NZD/USD 0,6118 +0,3% 0,6098 0,6133 -10,4% Bitcoin BTC/USD 15.727,36 +0,0% 15.721,48 16.089,24 -66,0%

Deutlicher ließ sich die sinkende Risikobereitschaft am Devisenmarkt ablesen, wo der Dollarindex um deutliche 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit einer Woche anzog. Die Furcht vor den neuen Abriegelungen in China mit den wachstumshemmenden Folgen erhöhe die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie dem Dollar, sagte MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,92 80,04 -0,1% -0,12 +15,4% Brent/ICE 87,41 87,45 -0,0% -0,04 +19,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 116,13 -100,0% -116,13 +73,8%

Am Erdölmarkt spekulierte man derweil auf eine sinkende Nachfrage wegen der neuen Abriegelungen in China. Wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihr Wachstum abwürge, gehe die Nachfrage zurück, hieß es im Handel. Zwischenzeitlich belasteten Berichte, denen zufolge Saudi-Arabien und weitere Mitglieder des Erdölkartells Opec eine Produktionserhöhung erwägen. Doch später wies der saudische Energieminister den Bericht zurück. Daraufhin erholte sich der Ölpreis von zuvor deutlich höheren Verlusten, die den Preis auf ein Zehnmonatstief gedrückt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,66 1.737,63 +0,2% +4,03 -4,8% Silber (Spot) 21,03 20,83 +1,0% +0,20 -9,8% Platin (Spot) 989,15 983,85 +0,5% +5,30 +1,9% Kupfer-Future 3,58 3,57 +0,3% +0,01 -18,7%

Der feste Dollar drückte den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

SYRIEN

Nach massiven türkischen Luft- und Artillerieangriffen auf kurdische Stellungen im Norden Syriens hat Russland am Dienstag seine Hoffnung auf Zurückhaltung der Türkei ausgedrückt. "Wir hoffen, unsere türkischen Kollegen davon überzeugen zu können, von einer übermäßigen Gewaltanwendung auf syrisches Gebiet" abzusehen, um "die Eskalation der Spannungen zu vermeiden", sagte der Kreml-Gesandte für Syrien, Alexander Lawrentjew.

SALOMONEN

Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7 hat am Dienstag nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) den Südpazifikstaat Salomonen erschüttert. Für ein Gebiet an der Küste der Salomonen im Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Ein AFP-Reporter in der Hauptstadt Honiara berichtete, die Erschütterungen hätten etwa 20 Sekunden gedauert.

BERTELSMANN

verabschiedet sich von der geplanten Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster durch seine Tochter Penguin Random House. Wie der Gütersloher Medienkonzern am Montagabend mitteilte, wird er "den ursprünglichen Plan, Berufung gegen das Urteil einzulegen, nach Gesprächen mit Simon & Schuster-Gesellschafter Paramount Global nicht weiterverfolgen".

