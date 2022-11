Essen (ots) -Ab sofort haben kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit, mit 11880.com ihre Kundengruppen auch über das Fernsehen zu erreichen. Damit erweitert die 11880 Solutions AG ihr Digitalprodukt-Portfolio zur effizienten Online-Vermarktung um ein Medium, das als großes Zukunftsthema gilt. Addressable TV (ATV) verknüpft hohe TV-Reichweiten, die hohe Werbewirkung des Fernsehens mit digitalem Targeting der Zielgruppe. Schon für ein monatliches Budget von 250,00 Euro kann ein 11880.com-Unternehmenskunde seine Kunden im TV ansprechen."Mit der Aufnahme von ATV in unser Produktangebot bestätigen wir unsere Vorreiterrolle bei der Online-Vermarktung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "TV-Banner bieten ohne aufwendige Spotproduktion den idealen Einstieg in TV-Werbung und steigern die Bekanntheit unserer Kunden effizient, während Streuverluste durch Targeting minimiert werden."Zum Start arbeitet 11880.com mit dem 16 Sender umfassenden ATV-Portfolio der RTL-Gruppe zusammen, zeitnah wird das Angebot durch die ProSiebenSat1-Gruppe ergänzt.Das TV-Programm wird bei ATV an alle Zuschauer mit einem Smart TV-Gerät gleichermaßen ausgestrahlt. "Mehr als 65 Prozent* aller Deutschen haben laut aktuellen Daten bereits ein Fernsehgerät mit Internetanbindung. Das ist eine hervorragende Ausgangssituation für den erfolgreichen Start unseres neuen ATV-Angebots", erklärt Thomas Dörner, General Manager Sales and Customer Service.Der TV-Banner legt sich beim Umschalten in Form eines L-förmigen Banner über den linken und unteren Bildschirmrand der ausgewählten Zielgruppe, während das Programm weiterläuft. Das garantiert hohe Aufmerksamkeit. Durch die Kombination mit digitalen Targeting-Instrumenten kann die Zielgruppe außerdem deutlich genauer eingegrenzt werden als bei klassischer TV-Werbung im Werbeblock.Pressekontakt:11880 Solutions AGAnja Meyeranja.meyer@11880.com0201 8099 188Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130992/5376122