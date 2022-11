EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.11.2022 / 08:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die CompuGroup Medical Deutschland AG ("CGM"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("CGM KGaA"), hat am 21. November 2022 mit der Gotthardt Healthgroup AG ("GHG") Vereinbarungen über den Erwerb aller Geschäftsanteile an der GHG Services GmbH sowie sämtlicher Vermögensgegenstände der Geschäftsbereiche "GHG Praxisdienst" und "GHG medical brain" (zusammen der "GHG-Geschäftsbetrieb") abgeschlossen (die "Transaktion"). Der Vollzug der Transaktion wird für den 2. Januar 2023 erwartet. Der GHG-Geschäftsbetrieb entwickelt und vertreibt Softwarelösungen im medizinischen Bereich zur Unterstützung in ambulanten ärztlichen Praxen und bietet eine innovative Mehrwertdienste-Plattform für Ärzte, die Nutzenden einen einfachen und kontextbezogenen Zugang zu Studien, strukturierten medizinischen Informationen sowie Informationen zu seltenen Erkrankungen ermöglicht. Diese Plattform ist für CGM der Nukleus für den Aufbau einer workflow-integrierten Medical Information & Data Suite für medizinisches Fachpersonal, in der weitere Mehrwertlösungen, u. a. im Bereich des Medical Decision Supports und des präventiven Medical Scoring, gebündelt werden sollen. Darüber hinaus wird das Geschäftsfeld der intermedix Deutschland GmbH, einer mittelbaren 100-prozentigen Tochtergesellschaft der CGM KGaA, durch die Integration des GHG-Geschäftsbetriebs um eine innovative Kommunikationslösung zur Vermittlung medizinischen Wissens an Ärzte und Patienten ergänzt und mit Echtzeit-Anpassung und Performance-Messung optimiert. Zudem sichert sich die CGM durch die Transaktion ein hohes Maß marktbewährter, medizinischer und informationstechnologischer Kompetenz, nicht zuletzt durch die in diesem Zusammenhang ebenfalls vereinbarte langfristige Bindung des Gründers der GHG, Prof. Dr. med. Daniel Gotthardt, an die CGM in operativer Verantwortung für den GHG-Geschäftsbetrieb. Die CGM erreicht mit dem Erwerb des GHG-Geschäftsbetriebs einen weiteren Meilenstein in der technologischen Weiterentwicklung ihres bestehenden Portfolios bei gleichzeitiger Einsparung signifikanter interner Kosten und mehrjähriger Entwicklungsaufwände. Die GHG ist als nahestehende Person der CGM KGaA im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG anzusehen. Die Anteile an der Verkäuferin, der GHG, werden indirekt mehrheitlich von Herrn Prof. Dr. med. Daniel Gotthardt gehalten, der zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der CGM KGaA, ist. Ferner hat Herr Frank Gotthardt aufgrund seiner indirekten wesentlichen Minderheitsbeteiligung an der GHG beherrschenden Einfluss auf diese und beherrscht zugleich die CGM KGaA. Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE sowie der gemeinsame Ausschuss der CGM KGaA haben dem Abschluss der Transaktion ohne Mitwirkung von Herrn Prof. Dr. med. Daniel Gotthardt sowie Herrn Frank Gotthardt zugestimmt. Der von der CGM als Gegenleistung zu zahlende feste Kaufpreis für den GHG-Geschäftsbetrieb beträgt zunächst EUR 22 Mio. Dieser Kaufpreis kann sich in Abhängigkeit der Umsatzentwicklung des GHG-Geschäftsbetriebs in den Jahren 2023-2027 noch erhöhen. Auf der Basis einer von einem unabhängigen Bewertungsgutachter plausibilisierten (Umsatz-)Planung gehen die CGM KGaA und die CGM von einer Erhöhung des Kaufpreises aus und bewerten den Zeitwert der erwarteten und in jährlichen Tranchen zu leistenden weiteren Kaufpreiszahlungen insgesamt mit EUR 6 Mio. Ein unabhängiger Bewertungsgutachter hat die Höhe des Gesamtkaufpreises, einschließlich der erwarteten zukünftigen Erhöhung unter Zugrundelegung des errechneten Zeitwertes, geprüft und als finanziell angemessen bewertet. Aus Sicht der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE sowie der Geschäftsführung der CGM sind die übrigen Konditionen der Transaktion marktüblich und angemessen. Diese Meldung erfolgt gemäß § 111c Abs. 4 AktG. Kontakt: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Maria Trost 21 56070 Koblenz Germany +49 (0)160 3630362 investor@cgm.com

22.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com