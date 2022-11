NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nachdem China jüngst die Zulassung von mRNA-Corona-Impfstoffen für Ausländer angekündigt hatte, untersucht Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studi mögliche Auswirkungen, sollten solche Impfstoffe in dem Land allgemein zugelassen werden. Für Evonik, das Biontech mit den zur Vakzinproduktion notwendigen Nanolipiden beliefert, sieht Zechmann in dem Fall eine Umsatzchance von 120 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2022 peilt der Chemiekonzern einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro an./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 23:37 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

