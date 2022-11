J.P. Morgan Asset Management räumte bei den 17. Scope Awards am 17. November ab und erhielt gleich drei Auszeichnungen als bester Asset Manager. Ebenfalls vorn dabei: Allianz Global Investors mit zwei Asset-Management-Awards.Einmal im Jahr verleiht die Ratingagentur Scope gemeinsam mit dem Handelsblatt die prestigeträchtigen Scope Awards. Ausgezeichnet werden Fonds und Asset Manager in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Neben der quantitativen Bewertungsebene spielen bei der Auswahl auch qualitative Merkmale eine Rolle. Diese werden mithilfe eines Fragebogens und eines Kriterienkatalogs ausgewertet. Mehr Infos zur Methodik stellt Scope in einer Präsentation zur Verfügung.

