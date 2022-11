Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von den erstmals seit zweieinhalb Jahren rückläufigen heimischen Erzeugerpreisen, so die Analysten der Nord LB.Der Preisauftrieb bei den Erzeugerpreisen in Deutschland habe im Oktober überraschend stark nachgelassen. Nach Angaben von Destatis seien die Preise um 4,2% gegenüber dem Vormonat gefallen. Das sei der erste Preisrückgang seit Mai 2020. Volkswirte hätten sogar mit einem leichten Anstieg gerechnet. Im Jahresvergleich ergebe sich damit bei den Erzeugerpreisen ein Plus von 34,5%. Hauptverantwortlich für den Anstieg im Vorjahresvergleich seien weiterhin die hohen Energiepreise, die im Oktober im Durchschnitt 85,6% höher als im Vorjahresmonat gewesen seien. ...

