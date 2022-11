Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

Sunrise und «Wir lernen weiter» (wLw): Laptops zur Schliessung der digitalen und sozialen Schere



22.11.2022 / 09:30 CET/CEST



Ultimate Digital Workplace - Sunrise stattet ihre Mitarbeitenden als weltweit erstes Unternehmen vollständig mit 5G Geräten aus.

Die Laptops der älteren Generation werden an die Schweizer Wohltätigkeitsorganisation «Wir lernen weiter» (wLw) gespendet. Die ersten 200 Geräte wurden am Hauptsitz von Sunrise in Opfikon übergeben.

Die Geräte werden professionell wiederaufbereitet und an benachteiligte Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt, um ihnen den Zugang zum Internet und das Erlernen von digitalen Kompetenzen zu erleichtern. Mit «Way of Working» positioniert sich Sunrise als modernster Arbeitgeber der Schweiz. Nebst einem innovativen Mobilitäts- und flexiblen Arbeitsmodell ist auch die Einführung eines ultimativen digitalen Arbeitsplatzes («Ultimate Digital Workplace») eine wichtige Grundlage dafür. Seit Ende 2020 erhalten alle Sunrise Mitarbeitenden ein 5G Geschäfts-Smartphone und werden seit diesem Sommer mit den neuesten HP Laptops mit 5G Technologie ausgestattet. Umwelt, soziale Verantwortung und Technologie sind zentrale Themen bei Sunrise, die in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie verankert sind. Als wesentlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Bekämpfung von Elektroschrott hat Sunrise die ersten 200 Laptops der älteren Generation an den Aargauer Verein «Wir lernen weiter» (wLw) übergeben, der gebrauchte Geräte sammelt, aufbereitet und an Bedürftige in der ganzen Schweiz verteilt. «In einer Zeit, in der Fragen der sozialen und ökologischen Verantwortung im Vordergrund stehen, übernimmt Sunrise eine führende Rolle in diesem Bereich. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen verbinden wir Menschen in der Schweiz und es ist unsere Pflicht, dazu beizutragen, die digitale und soziale Schere in unserem Land weiter zu schliessen», erklärt André Krause, CEO Sunrise. Eine Mission - gebrauchte Laptops sammeln, neu aufbereiten und kostenlos weitergeben Die gespendeten Geräte werden professionell von «Wir lernen weiter» aufbereitet und an armutsbetroffene Menschen in der ganzen Schweiz weitergegeben. Seit dem Start im April 2020 konnte der aargauische Verein bereits über 6'000 Laptops vor dem Elektroschrott bewahren und damit Menschen helfen, die sich solche Geräte ansonsten nicht beschaffen können. «Selbst in der reichen Schweiz gibt es Armut. So müssen heute rund 8,5 Prozent der Bevölkerung mit weniger als 2279 CHF pro Monat auskommen. Ihnen fehlt schlicht das nötige Budget, um sich die Grundausstattung zu beschaffen. Der Zugang zur Digitalisierung darf nicht zu einem einkommensabhängigen Privileg werden, sondern muss ein Grundrecht für alle in der Schweiz sein», ergänzt Tobias Schär, Gründer und Geschäftsleiter von wLw. Die von Sunrise gespendeten Laptops werden konkret bedürftigen Menschen den Zugang zu wesentlichen digitalen Alltagsaktivitäten ermöglichen, wie z. B. die Teilnahme an Bildungsprozessen, Bewerbungen sowie die allgemeine digitale Kommunikation. Im Zuge des Rollouts der neuen 5G Geräten werden noch weitere Laptops an wLw gespendet.

